Росія продовжує застосовувати тортури до незаконно утримуваних українців, - Денісова

Російська Федерація й надалі застосовує тортури до незаконно утримуваних громадян України. У фігуранта "четвертої Бахчисарайської групи" відібрали ліки, які є життєво необхідними для нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

"У кримського татарина, фігуранта так званої "четвертої Бахчисарайської групи" у справі Хізб-ут-Тахрір Сейрана Хайредінова, який має серйозні проблеми з серцем, відібрали всі ліки, передані минулого місяця родичами", - відзначає Денісова.

Уповноважена з прав людини додає, що лікарські препарати були офіційно завірені адміністрації СІЗО, у якому утримують чоловіка. Своїм вчинком керівництво ізолятора порушило права Хайредінова на життя, охорону здоров’я й медичну допомогу.

Денісова закликала уповноважену з прав людини у РФ Тетяну Москалькову негайно вжити необхідні заходи для відновлення прав утримуваних громадян України, повернути Хайредінову ліки й провести повне медичне обстеження.

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Сейрана Хайредінова, який незаконно утримується у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити", - додає Денісова.