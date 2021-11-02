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Россия продолжает применять пытки к незаконно удерживаемым украинцам, - Денисова

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Вторник 02 ноября 2021 14:55
Россия продолжает применять пытки к незаконно удерживаемым украинцам, - Денисова Фото: Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина) )
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация и в дальнейшем применяет пытки к незаконно удерживаемым гражданам Украины. У фигуранта "четвертой Бахчисарайской группы" отобрали лекарства, которые являются жизненно необходимыми для него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"У крымского татарина, фигуранта так называемой "четвертой Бахчисарайской группы" по делу Хизб-ут-Тахрир Сейрана Хайрединова, который имеет серьезные проблемы с сердцем, отобрали все лекарства, переданные в прошлом месяце родственниками",- отмечает Денисова.

Уполномоченная по правам человека добавляет, что лекарственные препараты были официально заверены администрации СИЗО, в котором содержат мужчину. Своим поступком руководство изолятора нарушило права Хайрединова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь.

Денисова призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно принять необходимые меры для восстановления прав удерживаемых граждан Украины, вернуть Хайрединову лекарства и провести полное медицинское обследование.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Сейрана Хайрединова, который незаконно удерживается в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавляет Денисова.

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Российская Федерация Украина Денисова
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