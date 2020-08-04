Росія продовжує поставки озброєння на Донбас, - ГУР

Росія продовжує поставки зброї бойовикам на тимчасово окупованій території Донбасу. Минулого тижня бойовики отримали з РФ броньовану техніку, стрілецьку зброю, боєприпаси і пальне.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"Зокрема, минулого тижня з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативної угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального", - повідомили в Міноборони.

Також, за даними ГУР, на Донеччині відбулася ротація особового складу окремих підрозділів РФ.

"Також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ", - додали в розвідці.

Нагадаємо, на Донбасі з минулого понеділка діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, незважаючи на поодинокі обстріл з боку бойовиків.

Раніше в Росії офіційно повідомили про готовність постачати зброю бойовикам на Донбас.

При цьому в Міноборони України вважають загрози постачання зброї бойовикам прямий збройною агресією Росії.