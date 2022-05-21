Росія продовжує формувати резерви. Живу силу перекидають із Забайкалля

Росія продовжує формати резерви для наступу в Україні. Живу силу ворог перекидає зі східного військового округу, зокрема із Забайкальського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазначається, що для посилання військ РФ формує угруповування зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу. Для транспортування солдат та техніки використовують військово-транспортну авіацію. Їх доставляють до прикордонних з Україною районів.

Варто зазначити, що 36-та загальновійськова армія знаходиться на Сході Росії. Після розпаду СРСР до її складу ввійшов 55-й армійський корпус Забайкальського військового округу. Штаб-квартира армії знаходиться у столиці Бурятії - місті Улан-Уде.

Фото: Забайкальський військовий округ (wikimedia.org)