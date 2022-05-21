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Ресурси є. Український контрнаступ на Донбасі може початися через півтора місяці, - CIT

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Україна, Субота 21 травня 2022 18:04
Ресурси є. Український контрнаступ на Донбасі може початися через півтора місяці, - CIT Фото: ЗСУ може перейти в наступ на Донбасі через півтора місяці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може перейти в контрнаступ на Донбасі вже через півтора місяці. ЗСУ мають для цього необхідні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю засновника розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва виданню "Медуза".

За його словами, зараз центр бойових дій переміститься на Донбас. Сторони перейдуть до позиційних боїв. При цьому Росія намагатиметься захопити деякі населені пункти і проводити показові судові процеси над захисниками Маріуполя.

Левієв додав, що через півтора місяці ЗСУ зможуть перейти в повноцінний контрнаступ для звільнення територій і будуть намагатися відрізати шляхи постачання російської армії.

"Приблизно через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали і сам Зеленський в цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні введено. Нова техніка у них вже з'являється", - акцентував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає і військовий шлях розблокування портів.

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