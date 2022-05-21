Ресурси є. Український контрнаступ на Донбасі може початися через півтора місяці, - CIT

Україна може перейти в контрнаступ на Донбасі вже через півтора місяці. ЗСУ мають для цього необхідні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю засновника розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва виданню "Медуза" .

За його словами, зараз центр бойових дій переміститься на Донбас. Сторони перейдуть до позиційних боїв. При цьому Росія намагатиметься захопити деякі населені пункти і проводити показові судові процеси над захисниками Маріуполя.

Левієв додав, що через півтора місяці ЗСУ зможуть перейти в повноцінний контрнаступ для звільнення територій і будуть намагатися відрізати шляхи постачання російської армії.

"Приблизно через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали і сам Зеленський в цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні введено. Нова техніка у них вже з'являється", - акцентував він.