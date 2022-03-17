Росія тільки прикидається, що веде переговори з Україною, - МЗС Франції
Росія тільки вдає, що веде переговори з Україною про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, представники української делегації підозрюють, що Москва таким чином прагне виграти час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жан-Ів Ле Дріана газеті Le Parisien.
Глава МЗС Франції зазначив, що переговори Росії і України повинні бути зосереджені насамперед на припиненні вогню, оскільки не можна вести "переговори з пістолетом у голови". За його словами, Москва прикидається, що веде переговори про закінчення війни.
При цьому французький міністр заявив про важливість збереження каналів переговорів з Володимиром Путіним. Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що це важливо для притягнення Росії до відповідальності за її дії.
"Ми зберігаємо постійний канал для переговорів з Україною", додав глава французького МЗС.
Як зазначає газета, українські учасники переговорів також скептично ставляться до намірів Росії за столом переговорів, підозрюючи, що Кремль може виграти час для перегрупування своїх збройних сил.
Нагадаємо, 16 березня продовжився черговий раунд переговорів Росії та України, який затягнувся на три дні і кілька разів переривався на технічні паузи.
Зазначимо, на переговорах Україна вимагає від Росії повного припинення вогню і виведення військ, а також гарантій безпеки. Москва, своєю чергою, висуває територіальні претензії до Києва.
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