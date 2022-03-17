Росія тільки прикидається, що веде переговори з Україною, - МЗС Франції

Росія тільки вдає, що веде переговори з Україною про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, представники української делегації підозрюють, що Москва таким чином прагне виграти час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жан-Ів Ле Дріана газеті Le Parisien .

Глава МЗС Франції зазначив, що переговори Росії і України повинні бути зосереджені насамперед на припиненні вогню, оскільки не можна вести "переговори з пістолетом у голови". За його словами, Москва прикидається, що веде переговори про закінчення війни.

При цьому французький міністр заявив про важливість збереження каналів переговорів з Володимиром Путіним. Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що це важливо для притягнення Росії до відповідальності за її дії.

"Ми зберігаємо постійний канал для переговорів з Україною", додав глава французького МЗС.

Як зазначає газета, українські учасники переговорів також скептично ставляться до намірів Росії за столом переговорів, підозрюючи, що Кремль може виграти час для перегрупування своїх збройних сил.