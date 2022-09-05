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Росія примусово переводить строковиків на трирічний контракт, - Генштаб

Фото: російських строковиків примусово переводять на контракт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське військове керівництво почало примусово переводити строковиків на контракт. Військовим доведеться служити щонайменше три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На контрактну службу почали переводити солдат з військових частин першого армійського корпусу Збройних сил Росії. Солдати під примусом підписують контракти терміном на три роки

За даними Генштабу, таким контрактникам не передбачено одноразових виплат.

"На зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові вже ліквідували 49 800 російських солдатів, за останню добу ЗСУ знищили 300 окупантів.

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Російська Федерація