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Росія пригрозила США створенням заборонених ракет

Новини » Політика     08.11.2019 - 11:48
Росія пригрозила США створенням заборонених ракет
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Росія запустить створення ракет середньої та меншої дальності

Російська Федерація діятиме дзеркально на порушення ракетного договору про ракети середньої та меншої дальності з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

За словами Лаврова, Росія приступить до створення ракет, які підпадають під заборону договору, у відповідь на порушення з боку Сполучених Штатів.

"Оскільки США вже приступили до створення наземних ракет середньої і меншої дальності, ми, як попереджав президент Путін, чинитимемо дзеркально", - заявив він.

Крім того, очільник російського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Москва розміщуватиме свої ракети тільки в тих регіонах, де знаходитимуться аналогічні ракети США.

"З метою збереження вікна можливостей для пошуку шляхів підтримки передбачуваності в ракетній сфері Росія не розміщуватиме наземні РСМД де б то не було, поки в тому чи іншому регіоні не з'являться ракети аналогічного класу американського виробництва", - додав Лавров.

Нагадаємо, що 2 серпня 2019 року Російська Федерація та Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про припинення дії ракетного договору. Як заявив держсекретар США Майк Помпео, Вашингтон дав Росії 6 місяців для того, щоб повернутися до виконання умов договору.

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