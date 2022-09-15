Росія пригрозила США "наслідками" у разі поставок Україні ракет більшої дальності

Росія занепокоєна тим, що США можуть поставити Україні ракети ще більшої дальності. Погрожує Вашингтону тим, що нібито вважатиме його "безпосередньою стороною конфлікту".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
За словами представника МЗС Росії Марії Захарової, США та інші союзники України, які допомагають нашим воїнам протистояти російській агресії нібито стають співучасниками.
"Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту. Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма доступними нам засобами", - заявив Захарова.
Як відзначила речниця МЗС, подібний крок з боку США, нібито спровокує наростання напруженості й гонку озброєнь.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Київ запросив у Конгресу США виділити додаткові системи озброєння та боєприпасів для продовження наступу у 2023 році. Зокрема йдеться й про ракети великої дальності ATACMS.
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