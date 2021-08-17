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Росія пригрозила Північній Македонії "адекватною відповіддю" на висилку дипломата

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація відреагувала на те, що Північна Македонія оголосила персоною нон грата російського дипломата. Міністерство закордонних справ пригрозило країні псуванням двосторонніх відносин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

Зазначається, що Північна Македонія вислала дипломата, який, нібито, завершив своє відрядження ще до офіційної заяви щодо оголошення нон грату.

"На жаль, північномакедонська адміністрація продовжує рухатися за конфронтаційним шляхом, не звертає уваги на той факт, що подібні кроки завдають шкоди двостороннім відносинам", - додає пресслужба.

Росія, зі свого боку, обіцяє адекватно відреагувати на "невмотивовані недружні дії".

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Північна Македонія вислала ще одного російського посла.

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МакедонияРосійська ФедераціяДипломатичні відносини