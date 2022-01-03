Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО. При цьому він підкреслив, що РФ не бажає сама в світі і демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рostimees.
"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", - заявив Лаанет.
Міністр також заявив, що Естонії більше не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що тепер у неї є "сильні союзники".
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і союзники дадуть відповідь рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".
Додамо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.