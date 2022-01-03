ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії

Новость на русском →
Понеділок 03 січня 2022 21:18
Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії Фото: Міністр оборони Естонії Калле Лаанет (uzutrading.ee)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО. При цьому він підкреслив, що РФ не бажає сама в світі і демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рostimees.

"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", - заявив Лаанет.

Міністр також заявив, що Естонії більше не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що тепер у неї є "сильні союзники".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і союзники дадуть відповідь рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Європа Естонія
NEWS
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році