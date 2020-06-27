Росія пропонувала Талібану гроші за вбивство військових США в Афганістані, - NYT

Розвідка США дійшла висновку, що російські військові пропонували нагороди пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані, щоб ті вбивали американських військових. Також учасники угруповання "Талібан" могли вбивати інших військових з числа міжнародної коаліції.

Про це повідомила газета The New York Times (NYT).

Військова розвідка США підготувала про це детальну доповідь. При цьому зазначено, що інформація про співробітництво РФ з талібами стала відома американцям кілька місяців тому.

Ці дані були підтверджені під час допитів захоплених в Афганістані бойовиків. Інформацію також передали президенту США Дональду Трампу. NYT посилається на анонімних чиновників, які повідомили, що Трамп не вирішив, як на це реагувати.

Білий дім, ЦРУ і канцелярія директора національної розвідки відхилили запити NYT про коментарі. У той же час, в Кремлі сказали, що не чули про подібні звинувачення.

"Якщо хтось висуне їх, ми відповімо", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше Сполучені Штати звинувачували Росію в тому, що вона таємно поставляє стрілецьку зброю талібам.

NYT вважає, що РФ хоче залишити американців втягнутими у війну, щоб помститися за вбивство російських найманців у США в Сирії, де Москва підтримує президента Башара Асада.

Протягом майже 20 років боротьби з талібами Сполучені Штати вирішили виводити війська з Афганістану. У лютому Сполучені Штати і таліби уклали угоду, що передбачає поетапне виведення військ США.

Чисельність американських військ в Афганістані скоротилася майже до 8600, що значно випереджає графік, погоджений з талібами, почасти через побоювання з приводу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, ще в 2018 році Вашингтон погрожував санкціями суддям Міжнародного суду в Гаазі за їх готовність розслідувати можливі злочини американських військових в Афганістані.

У червні 2020 президент Трамп схвалив санкції проти співробітників суду в Гаазі.