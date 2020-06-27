Россия предлагала Талибану деньги за убийство военных США в Афганистане, - NYT

Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали награды связанным с талибами боевикам в Афганистане, чтобы те убили американских военных. Также участники группировки "Талибан" могли убивать других военных из числа международной коалиции.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Военная разведка США подготовила об этом детальный доклад. При этом указано, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад.

Эти данные были подтверждены во время допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу. NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп не решил, как на это реагировать.

Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT о комментарии. В то же время, в Кремле сказали, что не слышали о подобных обвинениях.

"Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли Россию в том, что она тихо поставляет стрелковое оружие талибам.

NYT предполагает, что РФ хочет оставить американцев втянутыми в войну, чтобы отомстить за убийство русских наемников в США в Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада.

На протяжении почти 20 лет борьбы с талибами Соединенные Штаты решили выводить войска из Афганистана. В феврале Соединенные Штаты и талибы заключили соглашение, предусматривающее поэтапный вывод войск США.

Численность американских войск в Афганистане сократилась почти до 8600, что значительно опережает график, согласованный с талибами, отчасти из-за опасений по поводу распространения коронавируса.

Напомним, еще в 2018 году Вашингтон угрожал санкциями судьям Международного суда в Гааге за их готовность расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.

В июне 2020 президент Трамп одобрил санкции против сотрудников суда в Гааге.