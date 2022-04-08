Росія поскаржилася Туреччині на продаж безпілотників Україні, - Reuters

Росія поскаржилася Туреччині у зв'язку з продажем Україні безпілотників Bayraktar. В Анкарі відповів, що угода проводилася приватною компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Анкара вже відповіла Москві на її претензії. Він уточнив, що продажем займалися приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені до війни.

"Росіяни засмучені і час від часу скаржаться на продажі дронів. Раніше скаржилися і скаржаться зараз", - заявив агентству високопоставлений турецький чиновник.

Нагадаємо, з початку війни Україна в 30 разів збільшила імпорт оборонної продукції з Туреччини.

Зазначимо, до початку війни відомо про закупівлю Україною понад 20 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 у компанії Baykar. Крім того, в січні були замовлені ще 16 дронів.

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