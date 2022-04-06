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Україна збільшила імпорт оборонної продукції з Туреччини в 30 разів

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Україна, Середа 06 квітня 2022 13:07
Україна збільшила імпорт оборонної продукції з Туреччини в 30 разів Фото: поставки оборонної продукції з Туреччини в Україну зросли в 30 разів (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала майже в 30 разів більше оборонної продукції з Туреччини в першому кварталі 2022 року, ніж роком раніше. У цей період країна готувалася до російського вторгнення і боролася з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними, опублікованими Асамблеєю експортерів Туреччини, за цей період Туреччина експортувала в Україну такої продукції на суму 59,1 млн доларів порівняно з 1,9 млн доларів у першому кварталі 2021 року. Галузева асоціація, конкретно не ідентифікувала обладнання.

За даними Reuters, за останні роки Україна закупила більше 20 бойових безпілотників Bayraktar TB2 у турецької компанії Baykar і замовила ще 16 27 січня. Ця партія була доставлена на початку березня.

Анкару і Київ пов'язують давні зв'язки у сфері оборони. Туреччина, член військового альянсу НАТО, має морський кордон з Україною і Росією в Чорному морі, має хороші зв'язки з обома сторонами і запропонувала ПОСЕРЕДНИЦТВО. Продовжуючи постачати дрони Україні, вона також уникала введення санкцій проти Москви.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган неодноразово критикував Росію за вторгнення в Україну, але також ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб канали зв'язку зі своїм російським колегою Володимиром Путіним залишалися відкритими.

З моменту початку вторгнення, в результаті якого була вигнана чверть населення України, Росії не вдалося захопити жодного великого міста.

За даними галузевої асоціації, загальний обсяг оборонного експорту Анкари в першому кварталі виріс на 48,6% в порівнянні з минулим роком.

У 2021 році Туреччина експортувала оборонної продукції на 3,224 мільярда доларів, що на 41,5%, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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