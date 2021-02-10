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Росія підвищила штрафи за участь в протестах перед акціями за Навального

Новость на русском → Москва, Середа 10 лютого 2021 13:56
Росія підвищила штрафи за участь в протестах перед акціями за Навального Фото: Держдума Росії (duma gov ua)
Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації перед новими акціями на підтримку опозиціонера Олексія Навального підвищили штрафи за участь у протестах. Тепер штрафи стартують від 2 000 рублів (27 доларів).

Відповідний закон ухвалила Держдума Росії, передає "РИА Новости".

Новий закон посилює адміністративну відповідальність за відмову підкоритися вимогам силових органів. Зокрема, штраф складе від 2 000 до 4 000 рублів, при повторному порушенні - від 10 000 до 20 000 рублів.

Альтернативою штрафу буде арешт на 15 діб або обов'язкові роботи на строк від 40 до 120 годин.

За фінансування протестів загрожує штраф від 10 000 до 15 000 рублів для фізичних осіб, від 50 000 до 100 000 рублів для юридичних осіб. Також штрафи передбачені для організації масових акцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чергові акції протесту за Навального заплановані на 14 лютого.

Минулого тижня Росія вислала трьох європейських дипломатів за участь у протестах. На ці дії Польща, Швеція і Німеччина відповіли дзеркальними заходами.

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