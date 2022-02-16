Росія підвищує ставки: Гармаш про звернення Держдуми до Путіна щодо визнання "ЛДНР"

Представник України в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Держдума не випадково саме на піку ескалації направила президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними" так званих "ЛДНР". Таким чином Москва намагається підвищити ставки на дипломатичному фронтові.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі".

"Для того, щоб Путін визнав так звані "ЛДНР", голосування Держдуми не потрібно, вистачить його указу. Отже, якщо був влаштований цей спектакль, то він носив саме публічну, демонстративну мету тиску на нас і наших західних партнерів", - зазначив Гармаш.

Тобто такий тиск з боку РФ може мати кілька цілей: у випадку із Заходом - отримання гарантій того, що Україна в осяжній перспективі не вступить в НАТО, хоч і явно не закріплених в будь-яких документах, а з іншої сторони - наміри Путіна в цьому плані зростають.

Нагадаємо, вчора Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

При цьому сам Путін дав ухильну відповідь на запитання, чи планує він виконати це прохання, і заявив, що "зробить усе необхідне" для вирішення проблем Донбасу.

Разом з тим низка лідерів іноземних країн закликали Путіна не визнавати "ЛДНР" та пригрозили санкціями.