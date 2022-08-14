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Росія може втратити здатність захищатися від будь-яких контратак у Херсонській області, - ISW

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Неділя 14 серпня 2022 06:55
Росія може втратити здатність захищатися від будь-яких контратак у Херсонській області, - ISW Фото: Росія може втратити здатність захищатися від будь-яких контратак у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ, завдаючи ударів по Каховському мосту, порушують російські наземні лінії зв'язку. Відтак, окупанти не можуть підтримувати масштабні механізовані операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що перевезення боєприпасів, пального і важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе.

"Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити РФ відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - пояснюють у ISW.

В Інституті вивчення війни відзначили такі ознаки погіршення поставок армії окупантів, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку:

  • брак палива та боєприпасів серед російських військ у західній частині Херсонської області;
  • покинута російська техніка;
  • зниження інтенсивності, припинення наземних і артилерійських атак росіян;
  • можливо, почастішали випадки крадіжок з боку росіян;
  • почастішали повідомлення російських солдатів про брак постачання;
  • збільшення числа російських військовополонених, захоплених українськими військами;
  • відсутність нової важкої техніки, доставленої на захід Херсонської області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

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