Росія може втратити здатність захищатися від будь-яких контратак у Херсонській області, - ISW

ЗСУ, завдаючи ударів по Каховському мосту, порушують російські наземні лінії зв'язку. Відтак, окупанти не можуть підтримувати масштабні механізовані операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що перевезення боєприпасів, пального і важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе.

"Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити РФ відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - пояснюють у ISW.

В Інституті вивчення війни відзначили такі ознаки погіршення поставок армії окупантів, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку: