RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія поставить Білорусі десятки літаків і системи ППО, - Лукашенко

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і системи протиповітряної оборони (ППО). Додаткове озброєння можуть докупити після навчань "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, про поставки розповів Олександр Лукашенко.

"Найближчим часом, я підписав позавчора розпорядження, з Російської Федерації поставлять нам, не буду говорити, які гроші і що, десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив він.

За його словами, Мінськ отримає найсучасніше обладнання.

"Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях, що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко допустив розміщення в Білорусі військових літаків Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь