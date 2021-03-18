Росія пішла на поступки. "Експерта ЛНР" усунуть від засідань ТКГ

Росія погодилася усунути від засідань Тристоронньої контактної групи так званого "експерта ЛНР" Маю Пирогову. Україна відмовлялася брати участь у засіданнях ТКГ, поки Пирогова не вийде з переговорного процесу.
Про це розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".
Як пояснив Арестович, російська сторона вирішила, що участь Пирогової в переговорах не є важливою.
"Після деякого періоду бурхливих нарад всередині російської делегації вони сказали, що не так вже вона й важлива ця Мая, можемо продовжувати далі переговори",- сказав він.
На думку Арестовича, такий крок російської сторони демонструє те, що Москва критично потребує збереження переговорів щодо Донбасу.
"Ми відстояли свою позицію, показавши, що, звичайно, дипломатія - дипломатією, але з людьми, засудженими за тероризм й підозрюваними в тероризмі, вести переговори не будемо", - додав речник української делегації.
Нагадаємо, 16 березня Україна перервала засідання ТКГ через присутність на ньому так званого "експерта ЛНР" Маї Пирогової. Українська сторона зажадала, щоб вона більше не з'являлася на засіданнях, тим паче офіційні учасники переговорів її не запрошували.
Вчора Пирогова знову з'явилася в ТКГ. Через присутність Пирогової українська делегація була змушена перервати засідання політичної підгрупи ТКГ.