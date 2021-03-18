Росія пішла на поступки. "Експерта ЛНР" усунуть від засідань ТКГ

Як пояснив Арестович, російська сторона вирішила, що участь Пирогової в переговорах не є важливою.

"Після деякого періоду бурхливих нарад всередині російської делегації вони сказали, що не так вже вона й важлива ця Мая, можемо продовжувати далі переговори",- сказав він.

На думку Арестовича, такий крок російської сторони демонструє те, що Москва критично потребує збереження переговорів щодо Донбасу.

"Ми відстояли свою позицію, показавши, що, звичайно, дипломатія - дипломатією, але з людьми, засудженими за тероризм й підозрюваними в тероризмі, вести переговори не будемо", - додав речник української делегації.