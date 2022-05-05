Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі, - Міноборони Британії

Сухопутні війська Білорусі були помічені в розгортанні з гарнізону в поле для військових навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки в травні в Білорусі завершується цикл зимової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

"Росія, ймовірно, спробує створити загрозу для України в результаті цих навчань, щоб закріпити українські сили на півночі, не дозволяючи їм брати участь у битві за Донбас", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони додали, що відхилень від нормального ходу навчань, які могли б становити загрозу для союзників і партнерів, в даний час не передбачається.