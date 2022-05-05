ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Лондон, Четвер 05 травня 2022 09:04
Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі, - Міноборони Британії Фото: Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сухопутні війська Білорусі були помічені в розгортанні з гарнізону в поле для військових навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки в травні в Білорусі завершується цикл зимової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Росія, ймовірно, спробує створити загрозу для України в результаті цих навчань, щоб закріпити українські сили на півночі, не дозволяючи їм брати участь у битві за Донбас", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони додали, що відхилень від нормального ходу навчань, які могли б становити загрозу для союзників і партнерів, в даний час не передбачається.

Нагадаємо, напередодні Міноборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво Білорусі продовжує посилювати кордон з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня