Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі, - Міноборони Британії
Сухопутні війська Білорусі були помічені в розгортанні з гарнізону в поле для військових навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки в травні в Білорусі завершується цикл зимової підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
"Росія, ймовірно, спробує створити загрозу для України в результаті цих навчань, щоб закріпити українські сили на півночі, не дозволяючи їм брати участь у битві за Донбас", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Міноборони додали, що відхилень від нормального ходу навчань, які могли б становити загрозу для союзників і партнерів, в даний час не передбачається.
Нагадаємо, напередодні Міноборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил.
Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво Білорусі продовжує посилювати кордон з Україною.
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