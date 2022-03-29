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Росія пообіцяла "скоротити воєнну активність" на Київському та Чернігівському напрямах

Фото: Російські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про відмову від нових спроб наступу в Київській та Чернгівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін анонсував крок потребою "підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів". За його словами, ухвалення рішень у Києві потребує нормальних умов роботи.

"У зв'язку з тим, що переговори щодо підготовки договору про нейтралітет та без'ядерний статус України, а також про надання Україні гарантій безпеки переходять у практичну площину, прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямах", – заявив Фомін.

Він також пообіцяв роз'яснення деталей від Генштабу Збройних сил РФ після повернення делегації до Росії. Окремо Фомін закликав Україну припинити практику нібито негуманного ставлення до військовополонених.

Нагадаємо, що два кроки назустріч Україні в питанні деескалації анонсував глава делегації РФ Мединський.

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