Росія пообіцяла "скоротити воєнну активність" на Київському та Чернігівському напрямах

За підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про відмову від нових спроб наступу в Київській та Чернгівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін анонсував крок потребою "підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів". За його словами, ухвалення рішень у Києві потребує нормальних умов роботи.

"У зв'язку з тим, що переговори щодо підготовки договору про нейтралітет та без'ядерний статус України, а також про надання Україні гарантій безпеки переходять у практичну площину, прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямах", – заявив Фомін.

Він також пообіцяв роз'яснення деталей від Генштабу Збройних сил РФ після повернення делегації до Росії. Окремо Фомін закликав Україну припинити практику нібито негуманного ставлення до військовополонених.