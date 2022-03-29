Росія робить два кроки щодо деескалації назустріч Україні, - Мединський

Сьогодні завершився черговий раунд переговорів України та Росії у Стамбулі. Кремль заявив про два кроки на зустріч нашій країні щодо деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проросійське агентство ТАСС.

"Ми отримали пропозиції з боку України для розгляду, зрозуміло сформульовану їхню позицію щодо включення до договору. Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом і будуть викладені президенту. І буде дана відповідна наша відповідь", - заявив помічник президента РФ Мединський. Також Мединський зауважив, що переговори пройшли конструктивно.