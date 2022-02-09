Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, Москва зрозуміла посил Заходу про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Проте ситуація досі залишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і будуть залишатися такими ще якийсь час, тому вони заслуговують нашої уваги", - заявив Шольц на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Він також додав, що США, Євросоюз і НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій проти Росії, які "дуже добре готуються".