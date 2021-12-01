Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО, - Кулеба

Російська Федерація не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО. І не має права голосу в цьому питанні.
Про це на прес-конференції в Ризі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.
"Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путіну запропонував почати переговори про юридичні гарантії не розширення НАТО на схід.
Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс сприятиме створенню військових можливостей України.