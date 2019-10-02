Росія погасила весь борг по внесках до Ради Європи

Російська Федерація виплатила всі борги по внесках до Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами генерального секретаря організації Марія Пейчинович-Бурич, 2 жовтня всі трирічні заборгованості Росії були виплачені.

"На початку ми були дуже стурбовані тим, що відбувається в області фінансування у зв'язку з несплатою протягом трьох років внесків однією з найбільших країн в бюджет. Сьогодні всі трирічні відставання і заборгованості виплачені", - заявила вона.

Також вона додала, що хотіла б відвідати Росію, щоб обговорити "кризові" питання, які потрібно врегулювати".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, російська делегація не сплачувала борги з 2016 року і внесла гроші тільки через три роки після повернення в ПАРЄ. Також, прес-секретар Ради Європи Даніель Хогель заявив, що Російська Федерація зробила внесок до бюджету по 2019 рік.

Крім того, рішення про повернення делегації Російської Федерації підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62. Ще 10 членів утрималися від голосування. В повному складі підтримали резолюцію про повернення Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.