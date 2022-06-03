Росія підтвердила, що краде український метал і зерно, - нардеп

На російському федеральному каналі вийшов сюжет, в якому детально розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає з сюжету, спочатку вони вивезуть український метал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

"З Маріуполя, знищеного разом з жителями, швидко вивозять метал. Не знаю точну вартість, але це навіть не мільярди доларів: рахунок явно пішов на їх десятки", - пише нардеп.

Як відомо, раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти й незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, вироблену на заводах Азовсталь і ММК ім. Ілліча - всього близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

"За міжнародним правом і законодавством України дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден і продукції групи "Метінвест" мають всі ознаки піратства і порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, які є тяжкими міжнародними злочинами", - повідомили в прес-службі компанії.