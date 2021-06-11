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Росія подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими, - Арестович

Автор: Наталья Скороход

Російська сторона подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими. Про це розповів радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За словами Арестовича, російська сторона в ТКГ подала список з 90 осіб на обмін полоненими. Однак тільки 16 осіб з цього списку змогла встановити СБУ, а решта виявилися фейковими.

"Росія в списку на обмін подає фейкових людей. 16 осіб з 90 (були підтверджені СБУ з переліку, який подала РФ - ред.). Наші підтверджені всі, в них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну, - ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"", - сказав Арестович.

Він додав, що Росія звикла "торгувати головами". Цьому їх навчив східний досвід - Сирія і Чечня.

Нагадаємо, Зеленський закликав світових лідерів посилити тиск на Росію. Про це він заявив на зустрічі з главою МЗС Італії.

Раніше повідомлялося, що Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією".

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