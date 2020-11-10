ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Вірменію прибуло командування російських миротворців

Єреван, Вівторок 10 листопада 2020 15:40
У Вірменію прибуло командування російських миротворців
Фото: російський ІЛ-76 (wikimedia by Fedor Leukhin)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії приземлився літак з офіцерами командування російської миротворчої місії в Нагірному Карабасі. Російський військово-транспортний літак ІЛ-76 приземлився в аеропорту Еребуні.

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ, передає російське агентство "РИА Новости".

Станом на зараз йде підготовка до прибуття російських військо-транспортних літаків з підрозділами 15-ї миротворчої бригади.

Зазначимо, відповідно до домовленостей між Вірменією, Азербайджаном та Росією, вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістять 1960 російських миротворців, 90 бронетранспортерів, 380 військових та спеціальних автомобілів. Основу миротворчого контингенту складає 15-та окрема мотострілкова бригада.

Нагадаємо, вчора сторони нагірнокарабаського конфлікту підписали угоду про завершення війни. В Баку цю угоду вже назвали капітуляцією Вірменії. Угода передбачає припинення бойових дій та введення в зону конфлікту російських миротворців.

Як писало РБК-Україна, моніторинговий центр з контролю перемир'я в Нагірному Карабасі можуть розмістити за межами зони конфлікту, однак це будуть вирішувати в ході переговорів.

Детальніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі миротворцыРосійська ФедераціяАрменияНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся