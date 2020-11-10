У Вірменію прибуло командування російських миротворців

Фото: російський ІЛ-76 (wikimedia by Fedor Leukhin)

У Вірменії приземлився літак з офіцерами командування російської миротворчої місії в Нагірному Карабасі. Російський військово-транспортний літак ІЛ-76 приземлився в аеропорту Еребуні.

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ, передає російське агентство "РИА Новости".

Станом на зараз йде підготовка до прибуття російських військо-транспортних літаків з підрозділами 15-ї миротворчої бригади.

Зазначимо, відповідно до домовленостей між Вірменією, Азербайджаном та Росією, вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістять 1960 російських миротворців, 90 бронетранспортерів, 380 військових та спеціальних автомобілів. Основу миротворчого контингенту складає 15-та окрема мотострілкова бригада.

Нагадаємо, вчора сторони нагірнокарабаського конфлікту підписали угоду про завершення війни. В Баку цю угоду вже назвали капітуляцією Вірменії. Угода передбачає припинення бойових дій та введення в зону конфлікту російських миротворців.

Як писало РБК-Україна, моніторинговий центр з контролю перемир'я в Нагірному Карабасі можуть розмістити за межами зони конфлікту, однак це будуть вирішувати в ході переговорів.

Детальніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".