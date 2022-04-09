Росія планує залучити до війни проти України дітей з "Юнармії", - Денісова

Російська Федерація пропагує "Юнармію" серед дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Планує залучити їх до війни проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

"Російська влада залучатиме дітей як гарматне м'ясо до скоєння воєнних злочинів", - заявляє Денісова.

Окупант розширює мережу "Юнармії" на території тимчасово окупованого Кримського півострова. З початку року до лав руху вступили 16,5 тисячі дітей.

"Загалом же склад юнармійського руху лише на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму - 194 тисячі юнаків та дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, задіяних у війні з Україною. У планах рашистів проведення Армійських міжнародних ігор 2022 року, де будуть готувати молодь до справжньої війни", - пише уповноважена Верховної ради з прав людини.

Пропагуючи вступ до армії серед цивільного населення тимчасово окупованих територій України, Російська Федерація порушує закони Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни й права дітей щодо залучення їх до збройних конфліктів.

" Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - пише Денісова.