Росія планує перемістити ядерні боєприпаси в Крим, - розвідка

Українська військова розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Він зазначив, що в ГУР Міноборони України в цьому році вже фіксували проведення навчань в підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму.

"Ці питання входять в завдання 12 головного управління МО РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів і здійснює їх підготовку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Також Скібіцький повідомив, що Росія формує на території Південного військового округу ще одну ракетну бригаду, яка буде на озброєнні ракетні комплекси "Іскандер" і нові крилаті ракети збільшеного радіусу дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

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РБК-Україна писало, що ЄС і НАТО залишаються незмінними в своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.