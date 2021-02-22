Росія не планує звільняти Навального, попри можливі санкції ЄС

У російському МЗС стверджують, що міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про санкції нібито під надуманим приводом.

"Викликає розчарування прийняте Радою ЄС із закордонних справ 22 лютого під надуманим приводом рішення про підготовку нових протиправних односторонніх обмежень щодо російських громадян", - заявили в МЗС.

Крім того, у Росії вважають "категорично неприйнятними" вимоги про звільнення опозиціонера Навального, якого "засудили за економічні злочини відповідно до російського законодавства".

"У міжнародній практиці подібне називається втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Однак в Євросоюзі, очевидно, не бажають слідувати етики міждержавних відносин", - наголосили в російському міністерстві.