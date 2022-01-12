Росія планує дестабілізувати Україну зсередини, - заступник держсекретаря США

У США заявили, що Москва приготувала план внутрішньої дестабілізації України. Крім того, вона поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд.

За її словами, Росія створила кризу з нічого.

"Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти дій під чужим прапором в Україні. Саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії", - сказала Нуланд.

Вона також нагадала, що саме РФ виступає агресором, окупувала частину території України 2014 року, а Україна лише хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для себе.