Росія переносить військові навчання за межі Ірландії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення перенести навчання Військово-морського флоту Росії за межі виключної території Ірландії. Таке рішення було прийнято після того, як представники ірландського рибальства пригрозили зривом російських навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства РФ в Ірландії в Twitter .

"У відповідь на запити ірландського уряду, а також ірландської організації рибопромисловців Півдня і заходу, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення як жест доброї волі перенести навчання ВМФ Росії за межі виключної економічної зони Ірландії", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії заявили, що навчання проводяться відповідно до міжнародного права і жодним чином не загрожують Ірландії.