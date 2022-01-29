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Росія переносить військові навчання за межі Ірландії

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення перенести навчання Військово-морського флоту Росії за межі виключної території Ірландії. Таке рішення було прийнято після того, як представники ірландського рибальства пригрозили зривом російських навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства РФ в Ірландії в Twitter.

"У відповідь на запити ірландського уряду, а також ірландської організації рибопромисловців Півдня і заходу, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення як жест доброї волі перенести навчання ВМФ Росії за межі виключної економічної зони Ірландії", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії заявили, що навчання проводяться відповідно до міжнародного права і жодним чином не загрожують Ірландії.

Нагадаємо, раніше ірландські рибалки пригрозили Росії зривом навчань. Військові навчання повинні були пройти з 3 по 8 лютого.

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Російська ФедераціяІрландіяВійськові навчання