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В Ірландії рибалки погрожують зірвати російські військові навчання біля берегів країни

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Ірландія, Четвер 27 січня 2022 17:10
В Ірландії рибалки погрожують зірвати російські військові навчання біля берегів країни Фото: Ірландія критикує військові навчання РФ біля берегів країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Представники ірландського рибальства пригрозили зривом навчань ВМФ Росії. Рибалки не готові жертвувати своїм промислом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ірландське видання RTE.

Так, РФ заявила про військові навчання біля берегів Ірландії з 3 лютого. Російська Федерація повідомила, що вони включатимуть морську артилерію та запуск ракет. Однак цей захід піддався критиці з боку ірландського уряду. Навчання пройдуть у міжнародних водах, але у винятковій економічній зоні Ірландії.

Російський посол Юрій Філатов вважає, що ситуація навколо російських навчань "дуже перебільшена", і вони "не становлять жодної загрози Ірландії чи комусь іншому".

Але до 60 ірландських рибальських суден планують вести промисел у районі проведення російських військових навчань. Таким чином вони готові зірвати російські навчання.

Зазначають, що прибережна зона надзвичайно важлива для рибалок. Також вони прагнуть зберегти там біорізноманіття.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Норвегії помітили кілька великих російських бойових кораблів біля узбережжя країни. Флотилія може прямувати до Ірландії, де наступного місяця заплановано морські навчання Росії.

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