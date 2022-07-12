Росія перекручує наказ Зеленського про деокупацію півдня: роз'яснення

Що сталося

"РФ перекручує факт деокупації Україною власних територій, називаючи це терактами та порівнюючи події у Новій Каховці з Бейрутом. На тлі знищення складів з боєприпасами у Новій Каховці пропаганда РФ поширила фейк, що ООН начебто "засудила дії ЗСУ" на тимчасово окупованій території Херсонщини", - розповідають у відомстві.

Спростування фейків

Як пояснюють в РНБО, насправді представник ООН Ф.Хак сказав, що організація не має "коментарів щодо цього конкретного питання", загалом ООН виступає проти "будь-яких військових дій, які призводять до руйнування цивільних будівель".

Там також нагадали, що міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонщини виїхати, щоб полегшити ЗСУ деокупацію.

Наказ Зеленського

Зазначимо, днями міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому мешканцям тимчасово загарбаних територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

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