Росія передасть США свою відповідь на "гарантії безпеки" найближчими днями

"Блінкен заявив, що Сполучені Штати з нетерпінням чекають письмової відповіді Росії на документи США і НАТО, передані Москві минулого місяця, в яких пропонуються конкретні області для обговорення європейської безпеки в координації з нашими союзниками і партнерами. Він зазначив заяву міністра закордонних справ про те, що він буде переданий найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Водночас держсекретар підтвердив прихильність США продовженню пошуку дипломатичного вирішення кризи, спровокованої Москвою.

При цьому він підтвердив постійну стурбованість США тим, що Росія здатна в будь-який момент почати вторгнення в Україну, і підкреслив необхідність домогтися піддається перевірці, заслуговує довіри, значущої деескалації.

Блінкен підкреслив, що, хоча подальша агресія Росії проти України призведе до швидкої, жорсткої і єдиної трансатлантичної відповіді, США як і раніше прихильні дипломатичному шляху і вважають, що залишається можливість мирного врегулювання кризи.