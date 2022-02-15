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Росія передасть США свою відповідь на "гарантії безпеки" найближчими днями

Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. В ході переговорів, російський чиновник заявив, що Москва передасть свою реакцію Вашингтону щодо "гарантій безпеки" найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Блінкен заявив, що Сполучені Штати з нетерпінням чекають письмової відповіді Росії на документи США і НАТО, передані Москві минулого місяця, в яких пропонуються конкретні області для обговорення європейської безпеки в координації з нашими союзниками і партнерами. Він зазначив заяву міністра закордонних справ про те, що він буде переданий найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Водночас держсекретар підтвердив прихильність США продовженню пошуку дипломатичного вирішення кризи, спровокованої Москвою.

При цьому він підтвердив постійну стурбованість США тим, що Росія здатна в будь-який момент почати вторгнення в Україну, і підкреслив необхідність домогтися піддається перевірці, заслуговує довіри, значущої деескалації.

Блінкен підкреслив, що, хоча подальша агресія Росії проти України призведе до швидкої, жорсткої і єдиної трансатлантичної відповіді, США як і раніше прихильні дипломатичному шляху і вважають, що залишається можливість мирного врегулювання кризи.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Блінкена і Лаврова відбулася 12 лютого. Тоді глави зовнішньополітичних відомств обговорили Україну і"гарантії безпеки".

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