Росія передала помічнику держсекретаря США пропозиції щодо гарантій безпеки

Переговори помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова завершилися. Росія передала США пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Росія передала помічнику держсекретаря США конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки.

Після переговорів помічник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков повідомив, що сьогодні проведе закриту телефонну бесіду щодо гарантій безпеки з одним з керівників американської адміністрації. Донфрід поки коментарів не давала.

На сайті МЗС Росії повідомили, що сторони обговорили проблематику гарантій безпеки "у світлі безперервних спроб США і НАТО змінити на свою користь військово-політичну ситуацію в Європі".