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Росія відкликає заявку на Expo 2030. На виставку претендує Одеса

Фото: прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін (kremlin ru)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація відкликає заявку Москви на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. На її проведення претендує українська Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

"З урахуванням прийнятих останнім часом Міжнародним бюро виставок рішень, не доводиться говорити про чесну змагальну кампанію з вибору місця проведення Всесвітньої універсальної виставки Expo 2030", - сказав він.

Відзначимо, в грудні 2021 року стало відомо, що вперше за 170 років Україна претендує на проведення Expo 2030 в Одесі.

Україна претендує на Expo 2030

Наприкінці минулого року команда уряду України презентувала міжнародному журі концепцію Expo 2030. Крім Одеси, на проведення виставки претендують Рим (Італія), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) і Пусан (Південна Корея).

На Всесвітній виставці країни-учасниці демонструють свої досягнення в інноваціях, технологічних розробках, презентують свою культуру, традиції та пропонують своє бачення майбутнього. Свого часу для такої виставки звели Ейфелеву вежу в Парижі.

Як правило, Expo збирає багато гостей і туристів, оскільки проходить лише раз на п'ять років. Конкурс міст, які хочуть приймати виставку, починається майже за 10 років до дати, щоб переможець встиг підготуватися. Про те, яке місто прийме виставку в 2030, стане відомо в кінці наступного року.

Україна розглядає Expo 2030 як можливість залучити додаткові інвестиції, прорекламувати себе на міжнародних ринках, прийняти мільйони туристів і отримати потужний імпульс до розвитку.

Нагадаємо, попередня виставка Expo 2020 пройшла в Дубаї (ОАЕ). Але через пандемію коронавірусу була проведена в 2021 році.

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