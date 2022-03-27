Росія у відповідь на санкції конфіскувала рідкісні швейцарські годинники

Федеральна служба безпеки Росії знайшла "гідного" супротивника та конфіскувала в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів, щоб помститися Швейцарії за приєднання до санкцій через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС із забороною експорту до РФ предметів розкоші. У відповідь спецагенти ФСБ, за інформацією Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, вилучили зі складів російської фірми коштовні годинники.

Російські правоохоронці пояснили конфіскацію продукції Audemars Piguet митними порушеннями. Та швейцарська влада впевнена, що операція "найімовірніше, була довільним репресивним заходом у відповідь на санкції".

Audemars Piguet після інциденту призупинила експорт до Росії та зупинила всі роздрібні операції на її території. Натомість МЗС Швейцарії запевнив у підтримці всіх компаній, які вели бізнес у РФ, а тепер опинилися під тиском місцевих органів. Окремі випадки на кшталт ситуації з Audemars Piguet там наразі не коментують.