Росія відкликала посла з Вашингтону після нових санкцій США

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтону для консультацій. Таке рішення ухвалили після того, як Сполучені Штати оголосили про введення нових санкцій проти Росії .

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Росії .

Як пояснили в російському міністерства, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити та куди рухатися" в контексті відносин між Росією та США.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають в тяжкому стані, заведених Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії через отруєння хімічною зброєю опозиціонера Олексія Навального та родини Скрипалів у Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.