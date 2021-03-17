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Росія відкликала посла з Вашингтону після нових санкцій США

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтону для консультацій. Таке рішення ухвалили після того, як Сполучені Штати оголосили про введення нових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Росії.

Як пояснили в російському міністерства, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити та куди рухатися" в контексті відносин між Росією та США.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають в тяжкому стані, заведених Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії через отруєння хімічною зброєю опозиціонера Олексія Навального та родини Скрипалів у Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.

Разом з тим Міністерство торгівлі США оголосило, що вводить заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг в Росію. Ці обмеження почнуть діяти вже завтра, 18 березня.

До цього президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикипосолСанкції
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