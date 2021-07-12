Росія відкрита до діалогу з Україною. Путін назвав умову

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За словами Путіна, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Путіна про Україну .

Як наголосив Путін, російська сторона повинна розуміти, що Україна відстоює свої національні інтереси, а не чужі.

"Росія відкрита для діалогу з Україною та готова обговорювати найскладніші питання. Але нам важливо розуміти, що партнер відстоює свої національні інтереси, а не обслуговує чужі, не є зброєю в чиїхось руках для боротьби з нами", - йдеться у статті.

Путін додав, що Росія "з повагою ставимося до української мови і традицій", а також до прагнення українців "бачити свою державу вільною, безпечною, благополучною".