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Росія відкрила попереджувальну стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі

Автор: Анастасія Рокитна

Росія заявила про порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (Крим). З боку РФ була відкрита попереджувальна стрілянина.

Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання.

Корабель "Дефендер" покинув "територіальне море РФ" після цього, заявили в Міноборони РФ.

Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону РФ.

"На попередження не відреагував", - уточнили в Міноборони РФ.

Зазначимо, мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

У Міноборони РФ заявили, що бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

Військовий аташе Великобританії терміново викликаний в Міноборони РФ у зв'язку з інцидентом з есмінцем в Чорному морі.

Оновлено: підконтрольна РФ "влада Криму" назвала інцидент з британським есмінцем провокацією і спробою перевірити Росію "на зуб". Про це заявив "перший віце-спікер Держради" півострова.

Нагадаємо, в Одесі на британському есмінці підписали договір. На його борту підписали договір про підтримку розвитку Військово-морських сил України.

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Російська ФедераціяЧорне мореВеликобританияСтрільба