Росія відкрила попереджувальну стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі

Росія заявила про порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (Крим). З боку РФ була відкрита попереджувальна стрілянина.
Про це повідомляє видання "РИА Новости".
Російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання.
Корабель "Дефендер" покинув "територіальне море РФ" після цього, заявили в Міноборони РФ.
Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону РФ.
"На попередження не відреагував", - уточнили в Міноборони РФ.
Зазначимо, мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.
У Міноборони РФ заявили, що бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.
Військовий аташе Великобританії терміново викликаний в Міноборони РФ у зв'язку з інцидентом з есмінцем в Чорному морі.
Оновлено: підконтрольна РФ "влада Криму" назвала інцидент з британським есмінцем провокацією і спробою перевірити Росію "на зуб". Про це заявив "перший віце-спікер Держради" півострова.
Нагадаємо, в Одесі на британському есмінці підписали договір. На його борту підписали договір про підтримку розвитку Військово-морських сил України.