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Россия открыла предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море

Автор: Анастасия Рокитна

Россия заявила о нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). Со стороны РФ была открыта предупредительная стрельба.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

Корабль "Дефендер" покинул "территориальное море РФ" после этого, заявили в Минобороны РФ.

Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ.

"На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны РФ.

Отметим, мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

В Минобороны РФ заявили, что бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля.

Военный атташе Великобритании срочно вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море.

Обновлено: подконтрольные РФ "власти Крыма" назвали инцидент с британским эсминцем провокацией и попыткой проверить Россию "на зуб". Об этом заявил "первый вице-спикер Госсовета" полуострова.

Напомним, в Одессе на британском эсминце подписали договор. На его борту подписали договор о поддержке развития Военно-морских сил Украины.

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Российская ФедерацияЧерное мореВеликобританияСтрельба