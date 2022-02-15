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Росія відмовилася від зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ

Автор: Анастасія Рокитна

Україна запросила проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення російських військ. Росія заявила, що не братиме участь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Москви".

Зустріч відбудеться сьогодні.

"РФ не братиме участі у зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

Раніше повідомлялось, що головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ.

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