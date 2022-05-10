Росія відмовилася від участі у спецсесії Ради ООН з прав людини

Спеціальне засідання Ради ООН, на якому розглянуть військові злочини, здійснені російськими солдатами, пройде без участі дипломатів РФ.

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Варто зазначити, що прохання України про позачергове засідання підтримали понад 50 країн, зокрема США та Британія. Головна мета сесії - обговорити погіршення ситуації у сфері прав людини в Україні, яке спричинене російською агресією.

За словами чиновниці, Росія не має наміру узаконювати своєю присутністю це "нове політичне шоу, організоване під виглядом чергової сесії".

Раніше ми повідомляли, що, за словами постпреда України в ООН Євгенії Філіпенко, під час спецсесії ООН обговорюватимуться військові злочини РФ у Бучі, Ірпені та Маріуполі.

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