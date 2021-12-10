Росія відмовилася від нового режиму перемир'я на Донбасі

Росія відмовилася посилити режим припинення вогню на Донбасі. Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити перемир'я з 00.01 10 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву української делегації в ТКГ.
Відзначається, що 7 грудня пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), в ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:
Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020;
Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, який з українського боку відкритий з листопада 2020 року;
Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити в найближчому майбутньому близько 60 осіб.
Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня
Однак всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами.
"9 грудня пропозицію України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення в режим припинення вогню з 00: 01 10 грудня 2021 року і прихильністю заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року було відкинуто Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю і координації не тільки підписантами комплексу заходів з виконання мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією.
Нагадаємо, Україна запропонувала 9 грудня провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб обговорити нове перемир'я на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.