Росія відмовилася від нового режиму перемир'я на Донбасі

Відзначається, що 7 грудня пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), в ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:

Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020;

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, який з українського боку відкритий з листопада 2020 року;

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити в найближчому майбутньому близько 60 осіб.

Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня

Однак всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами.



"9 грудня пропозицію України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення в режим припинення вогню з 00: 01 10 грудня 2021 року і прихильністю заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року було відкинуто Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю і координації не тільки підписантами комплексу заходів з виконання мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією.