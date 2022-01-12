ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія засудила політику НАТО і пригрозила "найбільш непередбачуваними наслідками"

Новость на русском →
Москва, Середа 12 січня 2022 18:47
Росія засудила політику НАТО і пригрозила "найбільш непередбачуваними наслідками" Фото: Росія загрожує НАТО непередбачуваними наслідки у разі відмови від гарантій безпеки (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник Міністра закордонних справ РФ Олександр Глушко заявив, що політика НАТО спрямована тільки на стримування Росії. Він додав, такий стан може призвести до тяжких наслідків для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Глушко за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

За його словами, НАТО нібито повертається до зразка 1949 року, коли політика Альянсу була спрямована тільки на стримування Росії.

"Ми дуже чесно, прямо, без спроб обходити кути, використовуючи будь-які політкоректні формули, вказали на те, що подальше скочування ситуації може призвести до самих непередбачуваних і найважчих наслідків для європейської безпеки", - додав дипломат.

Глушко підкреслив, що Росія не згодна з таким сценарієм і ті заходи, які сьогодні Москва пропонує, дозволяють кардинальним чином розгорнути цю ситуацію, знову повернутися до побудови європейської безпеки в інтересах усіх

Він також зазначив, що одним з факторів, які впливає на погіршення безпеки в Європі, це процес розширення НАТО.

"Сьогодні до складу НАТО увійшли багато держав, і їх території очевидним чином використовуються для проєкції сили в напрямку Росії з різних географічних напрямків і на стратегічну глибину. Це серйозним чином також погіршує нашу безпеку і створює для неї неприйнятні ризики, яким ми будемо протистояти", - уточнив Глушко.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID