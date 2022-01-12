Росія засудила політику НАТО і пригрозила "найбільш непередбачуваними наслідками"

Заступник Міністра закордонних справ РФ Олександр Глушко заявив, що політика НАТО спрямована тільки на стримування Росії. Він додав, такий стан може призвести до тяжких наслідків для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Глушко за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

За його словами, НАТО нібито повертається до зразка 1949 року, коли політика Альянсу була спрямована тільки на стримування Росії.

"Ми дуже чесно, прямо, без спроб обходити кути, використовуючи будь-які політкоректні формули, вказали на те, що подальше скочування ситуації може призвести до самих непередбачуваних і найважчих наслідків для європейської безпеки", - додав дипломат.

Глушко підкреслив, що Росія не згодна з таким сценарієм і ті заходи, які сьогодні Москва пропонує, дозволяють кардинальним чином розгорнути цю ситуацію, знову повернутися до побудови європейської безпеки в інтересах усіх

Він також зазначив, що одним з факторів, які впливає на погіршення безпеки в Європі, це процес розширення НАТО.

"Сьогодні до складу НАТО увійшли багато держав, і їх території очевидним чином використовуються для проєкції сили в напрямку Росії з різних географічних напрямків і на стратегічну глибину. Це серйозним чином також погіршує нашу безпеку і створює для неї неприйнятні ризики, яким ми будемо протистояти", - уточнив Глушко.