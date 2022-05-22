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Youtube видалив більше 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

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Неділя 22 травня 2022 18:20
Youtube видалив більше 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні Фото: Youtube видалив більше 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

YouTube видалив більше ніж 70 тисяч відеороликів й 9 тисяч каналів. Усі вони поширювали фейки про війну на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Контент видаляли через порушення правил платформи. У тому ж числі йдеться й про ролики, які називали війну в Україні "визвольною місією".

Youtube надалі продовжує працювати в Росії попри те, що платформа забороняє заперечувати вторгнення.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, платформа заблокувала низку популярних каналів. Йдеться про:

  • канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова;
  • канали, які пов’язані з Міністерством оборони Росії.

"У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук (масове вбивство у школі США, - ред.). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні - це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії", - заявив директор із продукту YouTube Ніл Мохан.

YouTube не уточнив, які саме канали було видалено, однак відзначив, що більшість з них поширювали кремлівські наративи.

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