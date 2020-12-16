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Росія заперечила оточення своїх миротворців в Карабасі

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони Російської Федерації заперечило заяву вірменської сторони про те, що російські миротворці потрапили в оточення в Нагірному Карабасі. Ця інформація, стверджують в Росії, не відповідає дійсності.

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Про це повідомляє російське агенство "ТАСС".

Мова йде про нібито оточення російських миротворців азербайджанськими військовими в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

"Інформація про нібито оточення підрозділів російських миротворчих сил якийсь зі сторін в Нагірному Карабасі не відповідає дійсності", - заявили журналістам в Міноборони РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони Вірменії заявило про втрату зв'язку з деякими підрозділами в Гадрутському районі. Також у мережі з'явилося відео, де нібито азербайджанські військові ведуть колону вірменських військовополонених.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменські військові потрапили в оточення, а разом з ними в оточенні опинилися й російські миротворці.

Зазначимо, Азербайджан поки що не коментував цю інформацію, але в неділю азербайджанські військові почали антитерористичну операцію в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціямиротворцыАрменияАзербайджанНагорный Карабах